Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi: 4 ölü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Kanyakumari bölgesinde etkili olan ve "Ockhi" adı verilen kuvvetli rüzgarda üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Tamil Nadu Eyalet Afet Yönetim Ajansı, eyaletin bazı bölgelerinde saatte 45-55 kilometreye ulaşan rüzgar hızının, gün içinde saatte 65 kilometreye çıkabileceği konusunda uyardı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) de Kanyakumari ve bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 550 ağaç ve 950 elektrik direği devrildi.
Eyaletin bazı bölgelerinde ise eğitime ara verildi.
Kaynak: AA