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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi: 4 ölü

Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölgelerde ise eğitime ara verildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 18:49



