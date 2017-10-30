Şiddetli fırtına Orta Avrupa'da hayatı felç etti

Orta Avrupa, şiddetli fırtına ile mücadele ediyor. Çekya, Polonya ve Almanya'da devrilen ağaçlar yüzünden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çekya'da rüzgarın hızı saatte 180 kilometreye ulaştı, tren seferleri durdu. Nehirlerdeki suların alarm seviyesine çıktığı aktarıldı.

Polonya'da da birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve 100 binlerce evin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bir doğal gaz tesisinde, boru hattında meydana gelen hasar yüzünden çevreye küçük çaplı sızıntı oldu.

Avusturya'da kayak sporları Dünya Kupası açılış programı iptal edilirken Almanya'nın Hamburg kentinde ise fırtına su taşkınlarına neden oldu. Kamp yapan bir kişi sele kapılarak boğuldu.

Alman demiryolları ülkenin iç kesimleri ile kuzeyine seferleri iptal etti. Bremen, Hamburg, Dresden ve Leipzig'e tren seferleri yapılamıyor. Dresden'deki futbol karşılaşmaları da iptal edildi.

Kaynak: TRT Haber