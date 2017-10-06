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Buradasınız : » » Şiddetli fırtına Orta Amerika'yı esir aldı

Şiddetli fırtına Orta Amerika'yı esir aldı

Orta Amerika'da etkili olan tropikal fırtına Nate nedeniyle bölge ülkelerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Şiddetli fırtına Orta Amerikayı esir aldı

Orta Amerika'da etkili olan tropikal fırtına Nate nedeniyle bölge ülkelerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp 20 kişinin arandığını belirtti.

Aşırı yağış, heyelan ve seller nedeniyle yolların kapandığı, köprülerin yıkıldığı ve evlerin hasar gördüğü Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada fırtınanın, Honduras kıyılarından ayrıldığı, ABD'ye doğru ilerlediği vurgulandı.

Yaz mevsimi sonundan bu yana üç büyük kasırga, Orta ve Kuzey Amerika'yı vurmuştu. Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

Etiketler: orta amerika, tropikal fırtına, Şiddetli fırtına, acil durum
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