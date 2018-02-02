Shanghai'da kamyonet yayalara çarptı: 18 yaralı

Çin'deki Şinhua ajansının haberine göre, Shanghai kentinin Huangpu bölgesindeki Halk Parkı yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, kaldırımda bekleyen ve yoldan geçen yayalara çarptı.
Kazada, sürücü dahil 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, kamyonetin kazadan önce alev aldığını belirtti.
Shanghai'da metal ürünleri şirketinde çalışan sürücünün seyir halindeyken sigara içmesi sonucu araçtaki yanıcı maddelerin alev aldığı ve kontrolünü kaybederek kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA