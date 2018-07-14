Shakira Sedir Festivali kapsamında Beyrut'ta

Lübnan vatandaşları tarafından havalanında büyük bir coşkuyla karşılanan Shakira, basın mensuplarının sorularını Arapça cevapladı.

Uluslararası Sedir Festivali kapsamında Lübnan’a gelen Shakira şerefine Lübnan’da bulunan Kolombiya Konsolosluğu tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Ünlü yıldıza hediye edilen tahta Lübnan haritası, şarkıcının duygulanmasına neden oldu.

Ünlü şarkıcı daha sonra, ailesi ve kendi adına sedir ağacı dikti. Ünlü yıldızın ismi memleketinde bir caddeye verildi.

Kaynak: Al Manar

