Shakira, İsrail konserini iptal etti

İsrail'in Gazze'de katilam üstüne katliam yaparken Filistin'in sesi süpriz bir isimden yankı buldu.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etti.

Gerekçe ise İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı.

Grammy ödüllü pop yıldızı aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İyi Niyet Elçisi.

Filistinli çocukların yaşadığı zulme duyarsız kalamayan Kolombiyalı sanatçı tepkisini İsrail konserini iptal ederek gösterdi.

Sempatik ve duyarlı tavırlarıyla Türkiye'de de çok sevilen sanatçı bu tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak 65 kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini buldu.

Kaynak: TRT Haber