Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılması istendi

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, "İsrail hapishane idaresinin yaklaşık bir ay sonra hakim karşısına çıkacak olan müvekkilinin hücre cezasının 6 ay daha uzatılmasını talep ettiğini ve kararın 15 Şubat Perşembe günü açıklanacağını" söyledi.

Zabarka, Şeyh Salah hakkındaki hücre cezasının hiçbir meşru gerekçesi bulunmadığını ve davanın tamamen siyasi olduğunu vurgulayarak, "Tecrit cezasının uzatılmak istenmesinin amacı Şeyh Salah için yükselen sesleri susturmak. İsrail, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunu Müslümanların kalbinde canlı tuttuğu için Şeyh Salah'tan intikam almak istiyor." dedi.

Şeyh Salah'ın avukatı ayrıca, hücre cezasının uzatılmasının müvekkilinin sağlık durumu ve güvenliği hakkında derin endişeler oluşturacağını ifade etti.

Raid Salah'a İbranice destek

Öte yandan 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Salah'a destek için Hayfa'ya bağlı Füreydis beldesinin girişine yerleştirilen portrenin, İsrail polisi tarafından kaldırıldığı kaydedildi

Füreydis beldesinin girişine, üzerinde İbranice "Serbest kalacak" yazısının bulunduğu dev Raid Salah portresi yerleştirilmişti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi son olarak Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: AA