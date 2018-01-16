Şeyh Abdullah bin Ali, Kuveyt'te hastaneye kaldırıldı

61 yaşındaki Şeyh Abdullah bin Ali, Kuveyt'e ulaşmasının ardından askeri hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, dün Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmişti, BAE ise bunu yalanlamıştı.

Şeyh Abdullah bin Ali kimdir?

Katar ve 4 Arap ülkesi arasındaki Körfez krizine dek pek tanınmayan Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Sani, ilk kez Katarlı hacıların geçişi için Selva sınır kapısının açılması isteğinde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesinden sonra adından söz ettirmeye başladı.

Katar'da Al Sani ailesinin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Abdullah bin Ali, eski Katar Emiri Şeyh Ali bin Abdullah Al Sani'nin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi de eski Katar Emiri olan Abdullah bin Ali ülkede daha çok kuruculuğunu yaptığı ve 1979-1988 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü Katar Binicilik Birliği ile bilinen bir şahsiyetti.

At biniciliğinin yanında özel deve yetiştiriciliğine meraklı olan Şeyh Abdullah bin Ali, ayrıca çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerinin yanı sıra arazi ve müteahhitlik alanlarındaki faaliyetleriyle de tanınıyor.

Siyasi ilişkilerden uzak bir hayat sürdüğü ifade edilen Şeyh Abdullah bin Ali Al Sani'nin Suudi Arabistanlı bir kadınla evli olduğu için yılın büyük bir kısmını orada geçirdiği belirtiliyor.

Şeyh Abdullah bin Ali, Ağustos'ta önce Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'la Cidde'de ardından Kral Selman bin Abdulaziz'le Fas'ta yaz tatili sırasında görüşmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmiş ve çok kısa sürede açılan resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmuştu.

Açılmasının ardından çok kısa süre sonra yüz binlerce takipçiye ulaşan Twitter hesabında yaptığı bazı paylaşımlarında Katar yönetimine eleştiriler yöneltmesi ve hesabı kullanım şekli hesabın ona ait olup olmadığına dair kuvvetli şüpheler doğurmuştu.

Kaynak: AA