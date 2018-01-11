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Buradasınız : » » 'Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye teklif ettik'

'Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye teklif ettik'

Sudan Turizm Bakanı Ebu Zeyd, Sevakin Projesinin Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sunulduğunu söyledi.

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Sevakin Projesini Türkiyeden önce BAEye teklif ettik

Sudan'ın Eş-şuruk kanalının haberine göre, Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.

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Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Sevakin adası, kızıldeniz, hicaz, cumhurbaşkanı erdoğan
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