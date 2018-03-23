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SETA, FETÖ'nün Birleşik Krallık yapılanmasını deşifre etti

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), FETÖ'nün Birleşik Krallık yapılanmasına ilişkin bir rapor hazırladı.

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SETA, FETÖnün Birleşik Krallık yapılanmasını deşifre etti

SETA'nın raporunda, FETÖ'nün Almanya'dan sonra en güçlü olduğu ülkenin Birleşik Krallık olduğu belirtildi.

Raporda, Birleşik Krallık topraklarında önemli miktarda Türk vatandaşının yaşamasının örgütün kolay bir şekilde destek bulmasına ve kısa sürede yapılanmasını tamamlamasına fırsat tanıdığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık'ta kamuoyunun FETÖ konusundaki bilgisinin çok sınırlı olduğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun örgüt militanlarına algı oluşturma ve faaliyetlerini sürdürme konusunda kolaylık sağladığı ifade edildi.

SETA'nın hazırladığı "FETÖ'nün Birleşik Krallık Yapılanması" raporuna ulaşmak için tıklayın.

Kaynak: TRT Haber

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