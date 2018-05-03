SETA, Almanya'daki FETÖ yapılanmasını raporlaştırdı

FETÖ, Avrupa ülkeleri arasında en çok Almanya'da örgütlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), FETÖ'nün Almanya'da örgütlenmesini ve Almanya'nın örgüte bakış açısını raporlaştırdı. Raporda, örgütün, neden Almanya'yı seçtiği, tarihi, Almanya siyasetindeki yeri analiz edildi. Raporda Almanya’nın FETÖ politikası 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki ayrı bölümde değerlendiriliyor.

En fazla Türk'ün yaşadığı ülke: Almanya

Ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahip bir ülke olan Almanya, FETÖ'nün çok kuvvetli örgütlendiği ülkelerin başında geliyor. Örgütün Almanya’yı önemli merkezleri arasında seçmesinin nedenlerinin başında ise bu ülkenin 3 milyon civarında ciddi bir Türkiye kökenli nüfusa sahip olması geliyor.

FETÖ, Türkiye’den sonra en fazla Türk'ün yaşadığı ülke Almanya'yı kendisine eleman kazanma ve finansal destek sağlama konularında verimli topraklar olarak görüyor.

Almanya'nın Avrupa'daki nüfuzu

FETÖ için güç kavramı oldukça önemli. Almanya’nın Avrupa’nın en büyük ekonomik gücü olması FETÖ'cülerin bu ülkede yerleşmesi için önemli bir kriter haline geliyor. Örgüt, Almanya’nın Avrupa üzerindeki nüfuzunu kendi çıkarları için kullanmanın peşinde.

Berlin yönetiminin FETÖ mensuplarına kucak açması ve ülkedeki örgütlenmesinde her türlü kolaylığı sağlaması da yapının Almanya’yı önemli merkezlerinden biri olarak seçmesinin gerekçelerinden biri.

Kaynak: TRT Haber