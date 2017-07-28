  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Sessions'dan görevden alınacağı iddialarına cevap

ABD Adalet Bakanı Sessions, istifa edeceği veya Trump tarafından görevden alınacağı iddialarına cevap verdi.

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Sessionsdan görevden alınacağı iddialarına cevap

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, El Salvador'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump istediği sürece bakanlık görevini sürdüreceğini belirtti.

Sessions, Associated Press (AP) haber ajansına istifa edeceği veya görevden alınacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump'ın başka bir adalet bakanı ile çalışmasının çok doğal hakkı olduğunu vurgulayan Sessions, "Başkan'ın arzusuyla hizmet ediyorum. Görevi devraldığım günden beri bunun farkındayım." ifadesini kullandı.

Son bir haftalık sürecin Trump ile aralarındaki en iyi hafta olmadığını dile getiren Sessions, "Başkan ile değerler ve inançlar noktasında aramızda uyum var." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Sessions'ı hedefe koydu

Trump, New York Times gazetesine geçen hafta verdiği mülakatta, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve Adalet Bakanı Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirmiş, "Açıkçası bu, Başkan'a yapılan büyük haksızlık." ifadesini kullanmıştı. Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." yorumunu yapmıştı.

Benzer ifadeleri birkaç kez de Twitter hesabından kullanan Trump'a karşı Sessions, şu aşamada istifa etmeyi düşünmediğini kaydederek, "Bu işi ve bakanlığı seviyorum. Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler: Trump, sessions, abd adalet bakanı, beyaz saray
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