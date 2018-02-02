  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor

Senegalliler Rihanna'yı ülkelerinde istemiyor

Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ortak bildiri yayımlayarak, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı.

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Senegalliler Rihannayı ülkelerinde istemiyor

STK'ların temsilcileri, ortak bildiride başkent Dakar’da düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti.

Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz." denildi.

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor.

Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu.

Şarkıcı Rihanna, 24 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'dan eğitim için fon ayırmasını istemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, Rihanna
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