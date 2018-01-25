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Senegalli öğrenciler Türk askeri için dua etti

Senegal'de İslam Enstitüsü öğrencileri, Afrin'de terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin harekattan zaferle dönmesi için dua ettiler.

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Senegalli öğrenciler Türk askeri için dua etti

Fas Kralı 2. Hasan tarafından 1964'te inşa edilen ve Dakar'ın en büyük camisi olan Ulu Cami'de toplanan Senegalli öğrenciler, Mehmetçiğin harekattan zaferle dönmesi için Fetih Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

"Türkiye'yi vatanımız ve Türk askerini de kendi askerimiz gibi görüyoruz"

Enstitü İmamı Djibril Sow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün İslam alemine liderlik ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslümanlar ve mazlum milletler için gece gündüz çabaladığını belirtti.

Afrika kıtasının Türk milletiyle bağının Osmanlı devletiyle başladığını dile getiren Sow, bugün de Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını kaydetti.

Sow, "İslam alemi için gösterdiği çabadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı liderimiz, Türkiye'yi vatanımız ve Türk askerini de kendi askerimiz gibi görüyoruz." diye konuştu.

İslam dünyasına barış temennisinde bulunan Sow, "Allah'ım, Türkiye'nin bütün sıkıntılarını gider. Türkiye'yi yücelt, bizi de şerefli Türk ordusundan say Allah'ım." şeklinde dua etti. 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, senegal, fetih suresi
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