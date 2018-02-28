Senegalli miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Senegal'de öğretmenleri eşliğinde hazırlık yapan minikler, ellerinde Türkiye ve Senegal bayraklarıyla, bugün ülkelerini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü mesajı gönderdi.

Hep birlikte Fransızca olarak "Mutlu yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyen minikler, ellerinde Türkçe ve Fransızca "İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız", "hoş geldiniz", "Joyeux anniversaire Monsieur le President et bienvenue" yazılı mesajlar taşıdı.

"Mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz"

Türkiye’yi Müslüman ülkeler arasında aldığı pozisyondan dolayı çok sevdiklerini söyleyen Okul Müdiresi Ndeye Aisatou Ndour Diouf, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem İslam alemi, hem de mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz ve çok seviyoruz. Bu nedenle kendisine böyle bir jest yapmak istedik” diye konuştu.

Kaynak: AA