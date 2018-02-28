  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.8
    EURO 4.646
  • BIST 118995.6
    ALTIN 161.309
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Senegalli miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Senegalli miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Terbiye Anaokulu'nun minik öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi hazırladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Senegalli miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğana doğum günü mesajı

Senegal'de öğretmenleri eşliğinde hazırlık yapan minikler, ellerinde Türkiye ve Senegal bayraklarıyla, bugün ülkelerini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü mesajı gönderdi.

Hep birlikte Fransızca olarak "Mutlu yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyen minikler, ellerinde Türkçe ve Fransızca "İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız", "hoş geldiniz", "Joyeux anniversaire Monsieur le President et bienvenue" yazılı mesajlar taşıdı.

"Mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz"

Türkiye’yi Müslüman ülkeler arasında aldığı pozisyondan dolayı çok sevdiklerini söyleyen Okul Müdiresi Ndeye Aisatou Ndour Diouf, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem İslam alemi, hem de mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz ve çok seviyoruz. Bu nedenle kendisine böyle bir jest yapmak istedik” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, doğum günü sürprizi, dakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER