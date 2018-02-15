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Buradasınız : » » Senegal'in başkenti Dakar'da hava kirliliği "kırmızı" alarmda

Senegal'in başkenti Dakar'da hava kirliliği "kırmızı" alarmda

Senegal'in başkenti Dakar'da hava kirliliği düzeyi halk sağlığını ciddi tehlikeye atacak "kırmızı alarm" seviyesine ulaştı.

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Senegalin başkenti Dakarda hava kirliliği &quot;kırmızı&quot; alarmda

Dakar Şehir Hizmetlerinden yapılan açıklamada, havada bulunan zehirli partikül miktarının yüksek oranda artmasından dolayı "turuncu alarm" seviyesinin "kırmızı alarm" seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Halkın yapılan sağlık tavsiyelerine uymaları ve gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, öksürük, boğaz ve göz tahrişi ile solunum yolu rahatsızlıkları artan kişilerin acilen hastaneye başvurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, dışarıda yapılacak tüm fiziksel ve sportif faaliyetlerle turnuvaların ertelenmesi tavsiye edilirken, halktan da hava kirliliğinin artmasına neden olacak tütsü, ateş yakma, sigara içme gibi faaliyetlerden uzak durmaları istendi.

İki gün önce Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezinden yapılan uyarıda, başkentte zehirli partiküllerin metreküp başına 600 mikrograma kadar çıkacağı belirtilmiş, Dakar'da turuncu alarm verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, hava kirliliği, dakar
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