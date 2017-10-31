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Senegal'de 'deng humması' alarmı

Senegal'deki deng humması salgınında yaklaşık 200 şüpheli vakanın tespit edildiği bildirildi.

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Senegalde deng humması alarmı

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, Senegal'in kuzeyindeki Luga ve Dahra bölgelerinde 200'e yakın şüpheli vakadan 36'sının kesin olarak deng hummasına yakalandığının tespit edildiği belirtildi.

Salgını durdurmak için gereken adımların atılacağını bildiren Sağlık Bakanlığı, halkı sükunete davet ederek hijyen konusunda önlem almaya çağırdı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebep olan hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, deng humması virüsü, deng humması salgını
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