  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.589
    EURO 3.903
  • BIST 94522.34
    ALTIN 145.782
Buradasınız : » » Senegal'de balıkçı teknesi alabora oldu: 21 ölü

Senegal'de balıkçı teknesi alabora oldu: 21 ölü

Senegal'de balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Senegalde balıkçı teknesi alabora oldu: 21 ölü

Senegal'de balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Umar Geye, düzenlediği basın toplantısında, Fatick bölgesine bağlı Bettenty kasabasında önceki gün yaşanan tekne faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Teknede 71 kişinin bulunduğunu söyleyen Geye, ölenlerin ailelerine paylaştırılmak üzere 15 bin dolarlık kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Geye ayrıca ülkede tanesi 6 dolardan satılan can yeleklerinin fiyatının 3 dolara indirilmesi kararı aldıklarını kaydetti. Geye, halka, teknelere binmeden önce mutlaka can yeleği takmaları çağrısında da bulundu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, çoğunluğu kadınlardan oluşan 60'a yakın kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 17 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Atlas Okyanusu kenarında yer alan ülkede hükümetin uyguladığı farkındalık kampanyalarına rağmen teknelerde çoğunlukla can yeleği bulundurulmuyor. AA

Etiketler: senegal, balıkçı teknesi, alabora
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER