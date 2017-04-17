Senegal'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Senegal'de geçen hafta çıkan yangında ölenler anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda "Daaka" adı verilen dini etkinlikte meydana gelen yangında ölen 20 kişi anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, ulusal yasın yarından itibaren başlayacağı ifade edildi.

Devlet Başkanı Macky Sall da taziyelerini iletmek amacıyla bölgeyi ziyaret etti ve bölgede yenileme çalışması başlatacaklarını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Medina Gunass bölgesinde geçen hafta, ibadet için bir araya gelen binlerce Müslüman Senegallinin bulunduğu alanda yangın çıktığı ve en az 20 kişinin öldüğü, 79 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Yangında çok sayıda dini belgenin de kül olduğu vurgulanmıştı.

Her yıl aynı dönemde başlayıp 10 gün süren ve Medina Gunass'ta Ticani tarikatı mensupları tarafından düzenlenen "Daaka" adlı dini merasime sadece erkekler katılabiliyor. Komşu ülkelerden gelen binlerce Müslüman, Medina Gunass'da açık alanda namaz kılıyor.