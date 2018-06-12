Senegal Turizm Bakanı Niang istifa etti

İsrailli bir şirketten 30 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülen Senegal Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang, Başbakan Muhammed Boun Abdullah Dione'ye sunduğu dilekçesinde kişisel nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Niang'ın, 2014'te Gençlik, Çalışma ve Vatandaşlık Dairesi Başkanlığı'nı yürüttüğü sırada Tarım Alanlarının Ulusal Programının Yönetimi (PRODAC) projesi kapsamında, merkezi İsrail'de bulunan Green 2000 şirketinden 30 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

Yerel basında, 2017'de Turizm Bakanlığı yapan Niang'ın, yakın arkadaşı olan Cumhurbaşkanı Macky Sall'i zor durumda bırakmamak için istifa ettiği iddia edildi.

Kaynak: AA