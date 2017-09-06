  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Senegal hükümeti istifa etti

Senegal Başbakanı Dionne, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sall'a sundu.

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Senegal hükümeti istifa etti

 

Senegal'de hükümet istifa etti.

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Boune Abdalah Dionne'nin Cumhurbaşkanı Macky Sall'a hükümetin istifasını sunduğu bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni bir hükümetin kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dionne'ya hükümet kurma görevi yeniden verilecek.

Cumhurbaşkanı Sall'ın seçildiği 2012 yılından bu yana üçüncü Başbakan olan Dionne, 2014 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyordu. Ülkede 30 Temmuz'da yapılan meclis seçimlerinde Sall'ın başında olduğu ittifak, 160 sandalyeden 125'ini kazanmıştı.

Etiketler: senegal, hükümet, istifa
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