  • 30 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.773
    EURO 4.392
  • BIST 108748.22
    ALTIN 154.277
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Özbekistan Hava Yolları, Semerkant-İstanbul hava seferlerini bugün başlatıyor. Kasım'ın ortalarına kadar haftada 1 kez düzenlenecek sefer daha sonra haftada iki güne çıkarılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Özbekistan Hava Yolları'ndan alınan bilgiye göre, şirketin gelen talepler üzerine Semerkant-İstanbul-Semerkant seferini başlatma kararı aldığı, ilk Semerkant-İstanbul seferinin bugün yerel saatle 20.00'de (TSİ 18.00) yapılacağı belirtildi.

Semerkant Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından hareket edecek Özbekistan Hava Yolları uçağı TSİ 23.00'te İstanbul'a varacak.

Şimdilik haftada bir kez pazartesi günleri saat 20.00'de düzenlenecek Semerkant-İstanbul seferlerinin A320 veya Boeing 757 tipi uçaklarla yapılacağı, seferlerin 16 Kasım'dan itibaren haftada ikiye çıkarılacağı ve perşembe günleri de yapılacağı ifade edildi.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenliyor.

Filosunda Boeing, Airbus ve RJ-85 tipi uçakların yanı sıra Taşkent Uçak Fabrikasında üretilen İl-114 uçakları da bulunduran Özbekistan Hava Yolları, 23 ülkesinde 52 noktaya uçuş yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Semerkant-İstanbul seferi, Özbekistan Hava Yolları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER