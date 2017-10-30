Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Özbekistan Hava Yolları'ndan alınan bilgiye göre, şirketin gelen talepler üzerine Semerkant-İstanbul-Semerkant seferini başlatma kararı aldığı, ilk Semerkant-İstanbul seferinin bugün yerel saatle 20.00'de (TSİ 18.00) yapılacağı belirtildi.

Semerkant Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından hareket edecek Özbekistan Hava Yolları uçağı TSİ 23.00'te İstanbul'a varacak.

Şimdilik haftada bir kez pazartesi günleri saat 20.00'de düzenlenecek Semerkant-İstanbul seferlerinin A320 veya Boeing 757 tipi uçaklarla yapılacağı, seferlerin 16 Kasım'dan itibaren haftada ikiye çıkarılacağı ve perşembe günleri de yapılacağı ifade edildi.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenliyor.

Filosunda Boeing, Airbus ve RJ-85 tipi uçakların yanı sıra Taşkent Uçak Fabrikasında üretilen İl-114 uçakları da bulunduran Özbekistan Hava Yolları, 23 ülkesinde 52 noktaya uçuş yapıyor.

Kaynak: AA