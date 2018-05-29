Selanikli Türkler, cenazelerini 200 kilometre uzaklıktaki mezarlığa taşıyor

Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşayan Türkler, camilerin kapalı tutulması ya da müzeye dönüştürülmesi nedeniyle camilerde ibadetlerini yerine getiremiyor.

Türkler, kentte bir Müslüman mezarlığının bulunmaması nedeniyle de vefat edenleri, en yakın 200 kilometre mesafedeki İskeçe ve 250 kilometre mesafedeki Gümülcine'ye götürüp, toprağa vermek zorunda kalıyor.

Selanik'te bulunan Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi Camii, Yeni Cami ve Alaca İmaret Camii, Yunanlılar tarafından ibadete kapalı tutuluyor.

Bazı camiler müze olarak kullanılırken, bazılarının ise kapısında kilit bulunuyor. Türk cemaati cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nin bulunduğu apartman dairesinde kılıyor. Ancak bayram, cuma ve teravih namazları için bu küçük daire yetersiz kalıyor ve yakındaki parkta da namaz kılınıyor.

'Camilerin açılmaması için bahaneler ortaya konuluyor'

Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, Selanik'teki camilerin ibadete açılması için Yunan yetkililere yaptıkları başvurulardan şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Yunanlıların, camileri ibadete açmamak için çeşitli bahaneler ileri sürüp, güçlük çıkardığını anlatan İsmailoğlu, "Selanik'te yaşayan Müslümanlar olarak bize cami versinler istiyoruz. Camilerin kullanıma açılması için dilekçeler gönderiyoruz ama bize 'müze kalacak' şeklinde karşılık veriliyor" dedi.

Cenazeler 200 kilometre taşınıyor

Selanik'te vefat eden Müslümanların defnedileceği bir mezarlığının bulunmaması, Türklerin en önemli sorunlarından biri olarak gösteriliyor.

Osmanlı dönemindeki mezarlıklarda bugün binalar yükselirken, Yunan devleti bütün taleplere rağmen Müslümanlara yeni bir mezarlık alanı vermemek için çeşitli bahaneler ileri sürüyor.

Selanik'te yaşayan Müslümanlar, cenazelerini defnetmek için büyük maddi külfetler karşılığında yüzlerce kilometre taşımak zorunda kalıyor.

Selanik'te ölen Müslümanlar Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesindeki Selanik'e 200 kilometre mesafedeki İskeçe, 250 kilometre mesafedeki Gümülcine ve Dedeağaç'a götürülerek, buralarda toprağa veriliyor.

Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, "Selanik'te bir Müslüman mezarlığı yok. Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6, 7 bin Müslüman varız ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe'ye Gümülcine'ye ve Dedeağaç'a götürerek defnediyoruz" dedi.

Gümülcine'deki mezarlıklar da doldu

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necad Ahmet, Selanik'te cami ve mezarlık olmaması üzerine gelen cenazelerle Gümülcine'deki mezarlıkların da dolduğunu söyledi.

Necad Ahmet, Selanik'ten getirilen cenazelerin sahiplerinin maddi ve manevi olarak zorluk yaşadığını vurgulayarak, "Bu insanlar, annelerinin, babalarının mezarlarını birkaç senede bir gelip görebiliyorlar. Herkes genelde kendi köylerindeki mezarlıklara cenazelerini gönderiyor ama köyü olmayanların cenazeleri ise Gümülcine'deki mezarlıklarımıza gömülüyor. Ancak Gümülcineliler için de mezarlıklar dolmuş durumda" dedi.

Kaynak: DHA