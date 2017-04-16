Sel felaketinde kaybolanlar, fotoğraflarıyla aranıyor

Kolombiya'nın Mocoa kentindeki sel felaketinde kaybolan kurbanlar, yakınları tarafından şehirdeki duvarlara asılan fotoğraflarla aranıyor.

Ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo’nun başkenti Mocoa’da 31 Mart gecesi aniden bastıran şiddetli yağmurun neden olduğu ve 321 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi, resmi rakamlara göre geride 100'ün üzerinde de kayıp bıraktı. Mocoa, Mulato ve Sangoyaco nehirlerinin dağlardan taşıdığı dev kayalar ve çamurlarla birçok mahallesi etkilenen ve bazı bölgeleri haritadan silinen şehirde artık arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor.

Felakette yakınlarını kaybeden aileler ise onları şehrin duvarlarına astıkları fotoğraflarla bulmaya çalışıyor. Mocoa’da birçok cadde, iş yeri ve evlerin duvarlarına "yardım" taleplerinin yanı sıra kayıp fotoğrafları asıldı. Kimse artık enkaz altından bir canlının çıkmasını beklemiyor fakat kaybolanların cesetlerinin bulunması için yakınlarının bekleyişleri sürüyor. Mocoa Nehri'nin sürüklediği bazı cesetlere şehrin yaklaşık 50 kilometre güneyinde rastlanmış olmasına rağmen hala kentteki yıkıntılar arasında ve taşan nehirler boyunca yakınlarını arayanları görmek mümkün.

Mocoa'da, yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu birçok grup özellikle şehrin merkezinde her akşam toplanıyor ve taleplerini buradaki basın mensupları aracılığıyla duyurmak istiyor. Bu yönde oluşturulmuş "Yorulmaz Arama Grubu" ve "Barış ve Çalışma Derneği" gibi gruplar da yayımladıkları bildiriyle enkaz altındaki yakınlarının cenazelerine ulaşma umudunu hala taşıdıklarını belirtti. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları durdurma kararına itiraz eden kayıp yakınları, "hayatını kaybedenlere bir mezar sunabilmek" için hükümetten arama çalışmalarına devam etmesini talep ediyor.

Kayıplar, resmi rakamdan daha fazla olabilir

Ayrıca şehirdeki çok sayıdaki kişi kayıp sayısının belirtilenin üstünde olabileceğine dikkati çekiyor. Buna gerekçe olarak da çatışma döneminde Kolombiya’da oluşan iç göçle, herhangi bir bildirimde bulunmadan Mocoa’ya yerleşenlerin varlığı, felaketin tamamen haritadan sildiği yerlerde bazı ailelerin hiçbir ferdine ulaşılamaması ve geçmişinde FARC ve benzeri silahlı örgütlerle yasa dışı faaliyet gösteren gruplarla bağı bulunan insanların resmi otoritelerle temas kurmamış olması gösteriliyor.

Kolombiya hükümeti afetzedeleri yalnız bırakmıyor

Öte yandan Mocoa’ya, felaketin gerçekleştiği andan itibaren merkezi hükümetin gösterdiği yakın ilgi ve yoğun çalışmalar da Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez Perez’in koordinasyonunda yürütülüyor.

Geçmişinde yoğun bir silahlı çatışma dönemi bulunan Putumayo yönetim bölgesinde bugün özellikle altyapı ve birçok sosyal faaliyetin Kolombiya ordusunun desteği ile sürdürülmesi nedeniyle Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas da şehirdeki çalışmalara katılıyor. Askerlerin, afetzede çocuklar için kurduğu bir sirkin de bulunduğu şehirde felaketin ardından yıkılan bir köprü de Kolombiya ordusunun yaptığı çalışmayla birkaç gün içinde yeniden inşa edilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da neredeyse her gün başkent Bogota’dan Mocoa’ya gelerek "Afet Bölgesi" ilan edilen şehirdeki kriz masasını yerinden yönetiyor. Santos’un eşi María Clemencia Rodriguez Munera da zaman zaman Mocoa’yı ziyaret edenler arasında yer alıyor.

Şehirdeki çalışmalar devam ediyor

Felaketin ardından yaklaşık 2 bin afetzedenin barındığı 7 adet sığınma ve aşevinin bulunduğu Mocoa’daki bazı okullar da bu amaçla kullanılıyor. Bu sığınma ve aşevlerindeki idare UNGRD’nin yanı sıra askerler tarafından sağlanıyor. İlk günlerdeki karışıklığın giderilerek felaketzedelerin büyük kısmının kurulan çadırlara yerleştirildiği ve “Albergues” olarak adlandırılan bu merkezlerdeki tüm faaliyetler ve yardım girişleri düzenli bir şekilde kayıt altına alınıyor. Yaklaşık 12 bin öğrencinin bulunduğu şehirde ders başı yapılabilmesi için bu amaçla kullanılan bazı okulların artık boşaltılması bekleniyor.

Bu arada sel felaketinin 4. günü başlayan aşı çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehirde, sarı humma ve tetanoz aşılarının yapıldığı ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Halen içme suyu ve elektrikle ilgili sorunların tam olarak giderilemediği Mocoa’da mahallelere tankerlerle su taşınıyor. Ayrıca selin ilk vurduğu yerlerden olan enerji nakil istasyonunun onarımı devam ediyor. Şehre üstten bakıldığında da enerji nakil istasyonunun yanı sıra bazı bölgeleri tamamen haritadan silinen Mocoa’daki büyük tahribat daha net görülebiliyor.

Şehirdeki birçok yetkili de sürekli yağmur alan bölgedeki, yasa dışı madencilik, petrol sahalarının artması ve tarım alanı açmak için orman dokusuna verilen zararın sellere yol açtığını ifade ediyor.

Ölenlerin 120'si çocuk

Öte yandan UNGRD'nin son yaptığı yazılı açıklamada, ölü sayısı 321 olarak verilirken hayatını kaybedenlerden 120'sinin 18 yaşının altında olduğu kaydedildi.

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun 45 bin nüfuslu başkenti Mocoa'da 31 Mart gecesi başlayan yağışlar, Mulato, Sangoyaco ve Mocoa nehirlerinin taşmasına neden olmuş, nehirlerin dağlardan taşıdığı çamur ve dev kayalar bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı. AA