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Şehit Erol Olçok'un adı Sudan'da yaşatılacak

Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde oğlu ile şehit düşen Erol Olçok adına Sudan'da su kuyusu açtı.

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Şehit Erol Olçokun adı Sudanda yaşatılacak

Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSRA) Genel Başkanı ve Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, kuyunun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Erol Olçok adının Sudan'da yaşatılacağından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Turunç, "Sudan'da su kuyuları açmak için İSRA adına girişimlere başladık. İlk su kuyusunu 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde, oğlu ile şehit düşen Erol Olçok adına açtık. Yaklaşık 220 metreden çıkan, laboratuvar tahlilleri yapılan artezyen kuyudan yaklaşık 20 bin insan faydalanacak" dedi.

Turunç, 15 Temmuz Şehitleri adına su kuyuları açmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sudan, şehit erol olçok, 15 temmuz
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