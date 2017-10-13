Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi El Bab'taki bir ilkokula verildi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Beklentimiz tansiyonun düşmesi
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13 Ekim 2017 gündeminde neler var?
Şehit Binbaşı'nın ismi El Bab'daki okulda yaşatılacak