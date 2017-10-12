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Buradasınız : » » Şehit Binbaşı'nın ismi El Bab'daki okulda yaşatılacak

Şehit Binbaşı'nın ismi El Bab'daki okulda yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi El Bab'taki bir ilkokula verildi.

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Şehit Binbaşının ismi El Babdaki okulda yaşatılacak
Fırat Kalkanı Harekatıyla El Bab 24 Şubat'ta özgürlüğüne kavuştu.
 
Kentte öğrenciler okul sevinci yaşıyor.
 
EFEKT
 
Türkiye ve yerel yönetimin katkısıyla onarılan ilkokulda öğrenciler eğitim öğretime başladı.
 
Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın adı  artık bu okulda yaşatılacak.
 
21 Aralık 2016'da okula yakın bir bölgede şehit olan binbaşının adı bu  ilkokula verildi.
 
EFEKT
 
SES:((ŞENOL ESMER- Gaziantep Vali Yardımcısı ))2.21 Bugün Allah'a şükür esnafımız işinde, çiftçimiz işinde, öğrencimiz okulunda ve vatandaşımız rahat bir hayat sürmektedir. 
 
El Bab'daki Öğretmenler Sendikası Başkanı Zekeriya Osman da, şehitlerin ve kahramanların sayesinde çocukların okula gidebildiğini vurguladı.
 
DEAŞ'ın saldırıları sonucu El Bab'taki ilkokul büyük hasar görmüş, Fırat Kalkanı Harekatıyla kent tamamen teröristlerden temizlenmişti.
 
EFEKT
Fırat Kalkanı Harekatıyla El Bab 24 Şubat'ta özgürlüğüne kavuştu. Kentte öğrenciler okul sevinci yaşıyor.
 
Türkiye ve yerel yönetimin katkısıyla onarılan ilkokulda öğrenciler eğitim öğretime başladı. Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın adı artık bu okulda yaşatılacak. 21 Aralık 2016'da okula yakın bir bölgede şehit olan binbaşının adı bu ilkokula verildi.
 
El Bab'daki Öğretmenler Sendikası Başkanı Zekeriya Osman da, şehitlerin ve kahramanların sayesinde çocukların okula gidebildiğini vurguladı. DEAŞ'ın saldırıları sonucu El Bab'taki ilkokul büyük hasar görmüş, Fırat Kalkanı Harekatıyla kent tamamen teröristlerden temizlenmişti.
Etiketler: şehit binbaşı bülent albayrak, fırat kalkanı, El Bab
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