Şehit Binbaşı'nın ismi El Bab'daki okulda yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatıyla El Bab 24 Şubat'ta özgürlüğüne kavuştu.

Kentte öğrenciler okul sevinci yaşıyor.

EFEKT

Türkiye ve yerel yönetimin katkısıyla onarılan ilkokulda öğrenciler eğitim öğretime başladı.

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın adı artık bu okulda yaşatılacak.

21 Aralık 2016'da okula yakın bir bölgede şehit olan binbaşının adı bu ilkokula verildi.

EFEKT

SES:((ŞENOL ESMER- Gaziantep Vali Yardımcısı ))2.21 Bugün Allah'a şükür esnafımız işinde, çiftçimiz işinde, öğrencimiz okulunda ve vatandaşımız rahat bir hayat sürmektedir.

El Bab'daki Öğretmenler Sendikası Başkanı Zekeriya Osman da, şehitlerin ve kahramanların sayesinde çocukların okula gidebildiğini vurguladı.

DEAŞ'ın saldırıları sonucu El Bab'taki ilkokul büyük hasar görmüş, Fırat Kalkanı Harekatıyla kent tamamen teröristlerden temizlenmişti.

EFEKT

Fırat Kalkanı Harekatıyla El Bab 24 Şubat'ta özgürlüğüne kavuştu. Kentte öğrenciler okul sevinci yaşıyor.

Türkiye ve yerel yönetimin katkısıyla onarılan ilkokulda öğrenciler eğitim öğretime başladı. Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın adı artık bu okulda yaşatılacak. 21 Aralık 2016'da okula yakın bir bölgede şehit olan binbaşının adı bu ilkokula verildi.

El Bab'daki Öğretmenler Sendikası Başkanı Zekeriya Osman da, şehitlerin ve kahramanların sayesinde çocukların okula gidebildiğini vurguladı. DEAŞ'ın saldırıları sonucu El Bab'taki ilkokul büyük hasar görmüş, Fırat Kalkanı Harekatıyla kent tamamen teröristlerden temizlenmişti.