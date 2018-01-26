Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın son arzusu yerine getirilecek

Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ''Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'de şehit düştü.

Şehadet şerbetini içmeden iki gün önce, şehit olacağı içine doğmuş gibi arkadaşına bir mesaj gönderdi. Arkadaşına attığı mesajda Telafer'de adına okul açılmasını vasiyet eden şehidin son arzusu yerine getirilecek.

TRT Haber ekibi, yaklaşık 4 yıldır hiçbir basın mensubunun çekim yapamadığı Telafer'e giderek, şehit Özalkan'ın vasiyeti üzerine anaokulu, kreş veya kültür merkezi açılacak olan alanı görüntüledi.

"Türk askeri, Suriye'de savaşıyor ama Telafer'in çocuklarını unutmuyor"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer Bölge Sorumlusu ve Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, Telaferli çocuklarla gerçekleştirlen bir törende yaptığı konuşmada, "Musa Özalkan, geçtiğimiz günlerde DEAŞ'la ve teröristlerle mücadelede şehit düştü. Şehit olmadan iki gün önce bakın nasıl bir vasiyette bulunmuş, bakın bu adamın insanlığına, her şeyden önce Telafer balalarını Telafer çocuklarını düşünmüş. Bakın Şehidimizin milli şuuruna, milli duygularına. Türk askeri, Suriye'de savaşıyor ama Telafer'in çocuklarını unutmuyor." dedi.

Okul haberini duyan Telaferli çocuklar ise Musa abilerine minnettar.

Telafer'de savaş ve DEAŞ katliamları nedeniyle okulların çoğu kullanılmaz durumda.

Telafer Milli Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim, Telafer'in merkezinde 105 ilkokul, 41 ortaokul ve lise olduğunu ancak DEAŞ sonrası sadece 45 ilkokul, 17 lise ve orta okulda derslerin tekrar başladığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber