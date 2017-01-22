  • 22 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » Seçimleri kaybeden Jammeh ailesiyle ülkeden ayrıldı

Seçimleri kaybeden Jammeh ailesiyle ülkeden ayrıldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in ailesiyle ülkeden ayrıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Seçimleri kaybeden Jammeh ailesiyle ülkeden ayrıldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in ailesiyle ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Jammeh'i aralarında bazı askerlerin de bulunduğu destekçilerinin uğurladığı öğrenildi.

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow, Jammeh'in Gine'ye siyasi sürgün olarak gidebileceğini açıklamıştı.

Jammeh, devlet başkanlığı seçiminin ardından önce yenilgiyi kabul etmiş, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. 19 Ocak'ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya'ya girdiği açıklanmış, aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle Barrow devlet başkanlığı yemini etmişti. Jammeh, dün istifa etmeye razı olmuştu.

Etiketler: yahya jammeh, gambiya, Batı afrika, adama barrow, sürgün
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER