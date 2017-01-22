Seçimleri kaybeden Jammeh ailesiyle ülkeden ayrıldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in ailesiyle ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Jammeh'i aralarında bazı askerlerin de bulunduğu destekçilerinin uğurladığı öğrenildi.

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow, Jammeh'in Gine'ye siyasi sürgün olarak gidebileceğini açıklamıştı.

Jammeh, devlet başkanlığı seçiminin ardından önce yenilgiyi kabul etmiş, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. 19 Ocak'ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya'ya girdiği açıklanmış, aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle Barrow devlet başkanlığı yemini etmişti. Jammeh, dün istifa etmeye razı olmuştu.