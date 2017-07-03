  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Şebab örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü Şebab'ın üst düzey yöneticilerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.

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Şebab örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü Şebab'ın üst düzey yöneticilerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.

Aşağı Şabel bölgesi Başkan Yardımcısı Ali Nuri,  üst düzey bir örgüt lideriyle milislerin yer aldığı konvoya Mogadişu'nun 200 kilometre güneyinde Kunyo-barow ile Barawe beldeleri arasında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Nuri, söz konusu saldırıda ülkenin kuzeydoğusundaki Galgala dağları istikametinde ilerlediği belirtilen, "Tayri" lakaplı örgüt liderinin öldüğünü söyledi.

Örgütün ikinci adamı olarak bilinen Tayri'nin Galgala dağlarında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

İnsansız hava aracının kime ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler: Somali, insansız hava aracı
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