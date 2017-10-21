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'Schengen ülkeleri vize işlemleri eksiksiz devam ediyor'

Gateway Managament firması, ABD'nin vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Schengen ülkeleri vize işlemleri eksiksiz devam ediyor

Türkiye'de 25 ayrı ülkenin vize işlemlerini yabancı partneri VFS Global ile üstlenen Gateway Managament firması, ABD'nin vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve işlemlerin eksiksiz devam ettiğini açıkladı.

Firma açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada da hızla yayılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde gündem konusu olan Türk vatandaşlarına yönelik Amerika vize başvurularının askıya alınması kararının ardından, bazı Schengen ülkelerinden de işlem yavaşlatma veya durdurma kararları alındığı yönünde 'asılsız' haberler çıkmaktadır. Gateway Management halihazırda stratejik partneri VFS Global ile birlikte; Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dubai, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, Slovenya ve İsveç ülkeleri ile çalışmakta olup, işlemlerimiz rutininde devam etmektedir.

Schengen vize başvuru süreçlerinde herhangi bir yavaşlatma veya askıya alma kararı bulunmamaktadır. Schengen ülkeleri vize işlemleri eksiksiz devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalnızca elçiliklerin web sayfalarında yaptıkları resmi duyuruları dikkate almaları, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda önemle uyarmaktayız."

Etiketler: schengen vizesi, Schengen ülkeleri, abd vize
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