Savaşın ayırdığı aileler Kuzey Kore’de görüşecek

Küs kardeşler Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki buzlar eriyor.

Geçtiğimiz aylarda, yüzyüze görüşmeler gerçekleştiren, barış anlaşmaları imzalayan ve askeri tatbikatları sonlandıran iki ülke bu kez savaşın ayırdığı aileler için harekete geçti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’nın ardından ayrılmak zorunda kalan aile bireylerinin buluşmasında anlaştığını açıkladı.

Görüşmeler 20-26 Ağustos'ta gerçekleşecek

Kuzey Kore’de bulunan Kumgang Dağı’nda bir araya gelen yetkililerin aldığı karara göre, görüşmelere iki taraftan da 100’er kişi katılacak. Aile bireyleri 20-26 Ağustos tarihlerinde Kuzey tarafında buluşacak.

Güney Kore heyetine Kore Kızılhaçı'nın Başkanı Park Kyung-seo, Kuzey Kore heyetine ise Ülkenin Barışçı Yeniden Birleşmesi Komitesi Başkan Yardımcısı Pak Yong-il başkanlık edecek.

Savaşın ayırdığı aileler son olarak 3 yıl önce bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA