  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.728
    EURO 3.98
  • BIST 87544.52
    ALTIN 147.395
Buradasınız : » » Savaş uçağını cep telefonuyla görüntüleyene ceza

Savaş uçağını cep telefonuyla görüntüleyene ceza

İsveç'te, üretildiği bölgede uçuş yapan savaş uçaklarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi bin avro para cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Savaş uçağını cep telefonuyla görüntüleyene ceza

İsveç'te, üretildiği bölgede uçuş yapan savaş uçaklarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi 10 bin İsveç kronu (yaklaşık bin avro) para cezasına çarptırıldı.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, savaş uçağı üreten Saab firmasının faaliyet gösterdiği bölgede uçan jetleri telefonuyla yaklaşık 40 saniye boyunca kayda aldığı tespit edilen bir TIR şoförüne para cezası verildi.

Saab firmasının konuya ilişkin açıklamasında, "Firmanın olduğu bölgede stratejik uçuşlar nedeniyle savaş uçaklarının fotoğrafının çekilmesi ya da görüntüsünün kaydedilmesi yasaktır. Bu yasağı ihlal edenler hakkında hukuki işlem yapılacağı önceden kamuoyuna bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saab'ın bölgesindeki jetleri görüntülemenin suç olduğunu bilmediğini öne süren TIR şoförü de görüntüyü sosyal medya hesabına yüklemek üzere meraktan çektiğini söyledi.

Etiketler: Savaş uçakları, savaş uçağı görüntüleme, para cezası, isveç savaş uçağı cezası, İsveç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER