Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak öldü

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) bugün görülen temyiz duruşmasında zehir olduğu iddia edilen bir sıvı içerek hastaneye kaldırılan savaş suçlusu eski Hırvat General Slobodan Praljak'ın öldüğü açıklandı.

ICTY İletişim Sorumlusu Nenad Golcevski, düzenlediği basın toplantısında, bugün görülen temyiz duruşması sırasında Praljak'ın sıvı kullanması sonucunda rahatsızlandığını ve kaldırıldığı Haagse Medisch Centrum (HMC) hastanesinde öldüğünü açıkladı.

ICTY adına Praljak'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Golcevski, Hollanda polisinin olayla ilgili araştırma başlattığını kaydetti.

Bosna'daki savaşta, ülkenin güneyindeki Boşnak halka yönelik insanlığa karşı suçlar işlemek, savaş kanunlarını ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmekle itham edilen 6 eski Hırvat askeri ve siyasi yetkili, 2013 yılındaki kararda toplam 111 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bugünkü temyiz davasında, Bosna Hersek'teki sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e 20 yıl ve HVO Ana Üs Komutanı eski General Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Prlic, Stojic ve Praljak, insanlığa karşı suç işlemek, savaş suçu ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmekten suçlu bulundu. Üç isim de 2013 yılında verilen cezaların aynısını aldı.

Praljak, cezasının açıklanmasının ardından "Slobodan Praljak savaş suçlusu değildir. Cezayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullanarak zehir olduğu iddia edilen bir madde içti.

Praljak'ın avukatının, Temyiz Konseyini müvekkilinin zehir içtiği konusunda uyarmasının ardından duruşmaya son verildiği açıklandı.

Duruşmaya son verilmesi nedeniyle savaş döneminde Praljak'ın yardımcılığını yapan Milivoj Petkovic, HVO askeri polis birimi komutanı Valentin Coric ve esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic hakkındaki nihai kararlar okunmadı.

Bu arada, duruşmada sadece Berislav Pusic hazır bulunmadı.

2013 yılındaki ilk kararda tarihi Mostar Köprüsü'nün 1993 yılında yıkılmasından da suçlu bulunan Hırvat yetkililer, bugünkü temyiz davasında ise iddianamenin bu maddesinden sorumlu tutulmadı. Temyiz Konseyi, Mostar Köprüsü'nün "askeri bir hedef" olduğuna ve yıkılmasının suç teşkil etmediğine hükmetti.

ICTY Temyiz Konseyi, Hırvatistan'ın ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ın da "ortak suç teşebbüsü" kapsamında, Bosna'daki savaşta ülkedeki Hırvat güçlerinin yanında yer aldığını bir kez daha onayladı.

Duruşmanın sonlandırılmasının ardından, ne Praljak'ın durumu hakkında ne de duruşmanın devam edip etmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk karar

Mahkemenin 2013'teki ilk kararında, Prlic 25 yıl, Stojic, Praljak ve Petkovic 20'şer yıl, Coric 16 yıl ve Pusic 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Prlic ve diğerleri hakkındaki ilk iddianame 2004 yılında hazırlanmış, son kez 2008 yılında değiştirilmişti. Söz konusu 6 Hırvat, kendi rızalarıyla 5 Nisan 2004'te Lahey'deki mahkemeye teslim olmuştu.

26 Nisan 2006'da görülmeye başlanan dava, 7 Şubat-2 Mart 2011 arasında tarafların son sözlerini söylemesiyle sona ermişti.