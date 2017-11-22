Filipinler Devlet Başkanı Duterte, komünistlerin başlattığı saldırılarda sivillerin zarar gördüğünü söyledi ve barış görüşmelerini durdurdu. Duterte, “Savaş mı istiyorlar? İzin vereceğim” dedi.

Bu açıklamanın ardından hükümetin, barış yaklaşımına destek verecek bir gelişme yaşanmadığı sürece başka müzakere yapmayacağı bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı’nın barış görüşmeleri danışmanı Jesus Dureza, Komünist isyancıların son dönemde neden olduğu trajik şiddet olaylarının Devlet Başkanı Duterte’ye başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Danışman Deruza, yönetimin barış için attığı adımlara Filipinler Komünist Parti (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ve Ulusal Demokratik Cephe’nin (NDF) karşılık vermediğini iddia etti.

Filipinler’de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürüyordu. 2016 yılında Rodrigo Duterte’nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış müzakere masasına oturmuştu.

Bu yıl ise, hükümetin siyasi mahkûmları serbest bırakmaması ve komünist gerillaların hükümet güçlerini hedef alan saldırılarını sürdürmesi Norveç’in girişimiyle Oslo’da yapılan barış görüşmelerini çıkmaza sokmuştu.

Kaynak: AA

