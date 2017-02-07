Sarkozy yargı karşısına çıkarılacak

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında yürütülen yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edildi.

Yargı Hakimi Serge Tournaire tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarkozy'nin 2012'deki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.

Geçen yıl şubat ayında aynı suçlamayla hakkında dava açılan Sarkozy, kaybettiği son cumhurbaşkanı seçim kampanyasının finansmanında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy’nin seçim kampanyası masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Bu yöntemle seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy’nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmamasının sağlandığı ileri sürülüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların harcayabileceği miktar için yasal sınır 22,5 milyon avro olarak belirlenmişti. Bu skandal ortaya çıktığında partinin eski Genel Sekreteri Jean François Cope istifa etmek zorunda kalmıştı. Sarkozy hakkında daha önce "yetki suistimali" suçlamasıyla 2014 yılında bir dava daha açılmıştı.