Saraybosna'nın sembollerinden teleferik yeniden açıldı

İlk kez 1959 yılında açılan ve 1984 yılında Saraybosna'nın ev sahipliğini yaptığı Kış Olimpiyatları'nda tüm dünyanın ilgisini çeken teleferik, Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazandığı 1992 yılında başkent Saraybosna'yı kuşatan Sırp birliklerince kullanılamaz hale getirilmişti.

Teleferiğin çeyrek asır sonra yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, devlet, entite ve kanton düzeyinde yetkililerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da katıldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, teleferiğin yeniden hizmete açılmasıyla Saraybosna'nın savaşta yok edilen sembollerinden sonuncusunun da onarımının tamamlandığını vurguladı.

"Bugün Saraybosna için büyük bir gün" diyen Skaka, hep birlikte Bosna Hersek'in, Saraybosna'nın kalkınması ve barışın daim olması için çalıştıklarının altını çizdi.

Teleferiğin yeniden hayata geçirilmesi için 3,5 milyon euro bağışta bulunan iş adamı Edmond Offerman da teleferiğin onarılmasına dair hikayenin ilk olarak bir telefon görüşmesiyle 2008 yılında başladığını anımsatarak, bugün bu projenin gerçekleşmesini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trebevic dağındaki durağa ilk sivil kurbanın adı verildi

Şehir merkezi ile Trebevic dağı arasında hizmet verecek teleferiğin, zirvedeki durağına ise 2 Mart 1992'de öldürülen ve şehrin ilk sivil kurbanı olan Ramo Biber'in adı verildi.

Durağa Biber anısına dikilen anıtta, "O bizim sembolümüzün koruyucusuydu. Biz ise onun adının koruyucuları olacağız" yazıldı.

Törene katılan Ramo Biber'in kız kardeşi Fahra Biber, mutlulukla hüznü aynı anda yaşadığını belirterek, teleferiğin kardeşi Ramo'nun öldürüldüğü günden sonra bir daha çalışmadığını anlattı.

Saraybosna Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen teleferik, şehir merkezi ile Trebevic Dağı arasında 2 bin 100 metre uzunluğundaki bir hat üzerinde hizmet verecek. Her biri 10 kişi kapasiteli 33 kabini bulunan teleferik, saatte bin 200 yolcu taşıyabilecek. Şehirden dağa teleferik yolcuğu 7 dakika 15 saniye sürecek.

Bu arada, 6 Nisan Saraybosna Şehir Günü dolayısıyla Saraybosna'da bir dizi anma töreni de düzenlendi. Törenler kapsamında, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği ile İkinci Dünya Savaşı'nda şehrin savunmasında hayatını kaybedenler için yapılan Sönmeyen Ateş Anıtı'na çiçek bırakıldı.

6 Nisan'da Saraybosna'da ne oldu?

6 Nisan, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları içinde barındıran bir tarih.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu, dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı. 1941-1945 arasında işgalcilerle yapılan mücadelelerde 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1996 yılının başına kadar kuşatma altında kaldı. Üç buçuk yıldan fazla süren kuşatma boyunca bin 601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetti, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar gördü.

Kaynak: AA