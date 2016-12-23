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Saraybosna'nın manevi bekçileri: Mahalle camileri

Bosna Hersek'te, Osmanlı döneminde inşa edilen küçük, ahşap mahalle camileri, şehrin en mütevazi köşelerinde manevi ve kültürel bir abide olarak ayakta kalmaya devam ediyor.

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Saraybosnanın manevi bekçileri: Mahalle camileri

Osmanlı ruhunun Balkanlar'da en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Saraybosna'da, o dönemlerde inşa edilen küçük, ahşap mahalle camileri, şehrin en mütevazi köşelerinde manevi ve kültürel bir abide olarak bugün de varlığını sürdürüyor.

Etiketler: Mahalle camileri, Bosna Hersek, Saraybosna
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