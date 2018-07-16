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'Saraybosna'nın hafızası' Türk bayrağına büründü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sembollerinden ve "şehrin hafızası" olarak adlandırılan tarihi Vijecnica Kütüphanesi Kütüphanesi Türk bayrağıyla donatıldı.

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Saraybosnanın hafızası Türk bayrağına büründü

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Avrupa Gücü bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile vatandaşların da katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Bir saate yakın kentin simgelerinden Vijecnica Kütüphanesi önünde duran grup, kütüphanenin üzerine yansıtılan dev Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demokrasi nöbeti öncesinde ise bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in de mezarının bulunduğu Kovaçi Şehitlği ziyaret edildi. 

Burada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşamlarını kaybeden şehitler ve Bosna savaşı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraybosna, 15 temmuz
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