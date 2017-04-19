  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 3.937
  • BIST 91766.9
    ALTIN 151.41
Buradasınız : » » Saraybosnalılara Nisan ayında kar sürprizi

Saraybosnalılara Nisan ayında kar sürprizi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saraybosnalılara Nisan ayında kar sürprizi

Son günlerde havaların ısınmasıyla adeta bahara "merhaba" diye Saraybosnalılar, nisan ayında yağan kar nedeniyle sabah işe veya okula gitmek üzere evlerinden çıkarken zor anlar yaşadı.

Birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için işe koyulurken, şehir merkezinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çok sayıda ağaç dalı karın ağırlığıyla kırılırken, trafikte de yer yer sıkıntılar oluştu.

Öte yandan, Saraybosna'ya girişlerde uzun kuyruklar oluştuğu öğrenildi.

Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 ila 20 santimetreye kadar ulaşırken, meteoroloji uzmanları kar yağışının yarın ve cuma günü de devam etmesinin beklendiği, hafta sonu hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Etiketler: Saraybosna, Bosna Hersek, kar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER