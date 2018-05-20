  • 20 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Saraybosna'daki büyük buluşma için binler Erdoğan'ı bekliyor

Saraybosna'daki büyük buluşma için binler Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yaklaşık 20 bin Avrupalı Türk, "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nu doldurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saraybosnadaki büyük buluşma için binler Erdoğanı bekliyor

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Genel Kurulu'nun onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için başkent Saraybosna'ya gelen 20 bine yakın Avrupalı Türk, büyük buluşmaya az zaman kala "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nu doldurdu.

Çalışma ziyareti kapsamında Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları çerçevesinde UETD 6. Genel Kurulu'nda Avrupalı Türklere hitap edecek.

Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkeleri, Bosna Hersek'in farklı şehirleri ve bölge ülkelerden gelen yaklaşık 20 bin kişi, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla süslenmiş programın gerçekleşeceği salonu erken saatlerde doldurdu.

Salonda renkli görüntüler oluşturan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini heyecanla bekliyor.

Oturma kapasitesi 12 bin olan spor salonuna sığmayanlar, salonun dışındaki bölümünde de toplanmaya başladı.

Katılımcılar, önceden hazırlanmış dev ekrandan buluşmayı takip edebilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: Saraybosna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER