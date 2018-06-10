Saraybosna'da binlerce Boşnak Müslümana Kur'an hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bastırılan Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerimler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde dağıtıldı.

İkindi namazının ardından dağıtılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meallerine, Saraybosnalı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, burada yaptığı açıklamada, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde 4333'e atılan kısa mesajlarla kendilerine ulaşan Kur'an-ı Kerimleri birçok ülkede, özellikle İslam coğrafyasında ve Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu akşam Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini hatırlatan Polat, bu geceye özel olarak da birçok ülkede farklı dillerde basılan Kur'an-ı Kerim meallerini ulaştıracaklarını belirtti.

Polat, Kadir Gecesi'ne münhasıran yapılan programların Afganistan'dan başlayarak gece yarısına yakın bir zaman kala Haiti'de tamamlanacağını ifade ederek, birçok ülkede TDV ekiplerinin bu çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ramazan ayında 55 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, bugüne kadar ise toplam 1 milyon 100 bin adete ulaşıldığını vurguladı.

Polat, Çeçovaca ve Darice gibi yerel dillerde de mealler hazırladıklarını bildirdi.

"Kur'an-ı Kerim'i ilk defa bir bütün halinde gören Müslümanlara rastlıyoruz"

Proje kapsamındaki geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ve Kur'an-ı Kerim dağıtımlarında duygusal hikayeler de yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mesela Afrika'daki birçok bölgede Kur'an-ı Kerim yok. Dolayısıyla bu, sürekli yapılması gereken bir hizmet. Biz sürekli basıyoruz. Bazen yerelde, o ülkenin içerisinde eğer basım imkanı varsa orada basıyoruz ve dağıtıyoruz. Bulamazsak da Türkiye'de basıyoruz. Kargolanıyor ve gönderiliyor. Dolayısıyla çalışma sürekli devam ediyor. Bazı coğrafyalarda cüzler halinde dahi değil, parçalar halinde Kur'an-ı Kerimler var insanların elinde. Arkadaşlarımız zaman zaman anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa bir kitap halinde, bir bütün halinde gören Müslümanlara rastlıyoruz. Dolayısıyla bu kampanyanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor."

TDV tarafından yarın da Bosna Hersek'in 1993 yılında katliama maruz kalmış Ahmiçi köyünde ihtiyaç sahiplerine ramazan paketleri dağıtılacak, ardından Milodraz köyünde iftar verilecek.

Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırma, okuma, anlama ve yorumlama gibi çabaları destekleme amacıyla başlatılan proje kapsamında, Boşnakça'nın yanı sıra Polat, Darice, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Tamilce, Arapça, Rusça, Çeçovaca, Macarca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde bastırılan Kur'an-ı Kerim mealleri, bugün ayrıca Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Suriye, Rusya, Kenya, Malawi, Kosova, Makedonya, Macaristan, Haiti ve Latin Amerika'da da dağıtılacak.

Kaynak: AA