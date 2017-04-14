Saraybosna yenilenmeyi bekliyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da aralarında o dönemde kış olimpiyatları için inşa edilen kızak pisti, atlama rampaları, kayak pistleri ve otellerin bulunduğu tesisler, adeta "hayalet mekanları" andırıyor.

Bugün daha çok grafiti çizen gençlerin, turistlerin ve bisiklet tutkunlarının ziyaret ettiği, maddi imkansızlıklar ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle yok olmaya terk edilen tesisler, onarılarak yeniden hizmete girmek için bekliyor.

1984 yılında, 49 ülkeden yüzlerce sporcuyu bir araya getiren kış olimpiyatlarının mirası olan bu tesislerde, savaşın acı hatırası kurşun izlerini ve tahribatı görmek bugün de mümkün.

Tekrar ayağa kaldırılmayı bekliyor

Yok olmaya yüz tutan bu tesislerin yeniden ayağa kaldırılması için bir grup gönüllü uğraş vermeye devam ediyor.

Bosna Hersek Kızak Federasyonu Başkanı ve Kızak Milli Takım Antrenörü Senad Omanovic öncülüğündeki gönüllüler tarafından bir bölümü onarılıp temizlenen Trebevic dağındaki kızak pistinde yaz antrenmanları yapılabiliyor.

Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden sporcuların onardıkları bu kızak pistine yaz antrenmanları için geldiğini anlatan Omanovic, "Birçok ülkeden sporcular, antrenman için piste gelmek istiyor ancak pisti iyi koşullarda tutmak için paramız yok." dedi.