  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.689
    EURO 3.923
  • BIST 89896.93
    ALTIN 152.501
Buradasınız : » » Saraybosna yenilenmeyi bekliyor

Saraybosna yenilenmeyi bekliyor

Saraybosna'da, 1984 Kış Olimpiyatları için inşa edilen ancak 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta büyük zarar görerek terk edilen olimpik tesisler onarılmayı bekliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saraybosna yenilenmeyi bekliyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da aralarında o dönemde kış olimpiyatları için inşa edilen kızak pisti, atlama rampaları, kayak pistleri ve otellerin bulunduğu tesisler, adeta "hayalet mekanları" andırıyor.

Bugün daha çok grafiti çizen gençlerin, turistlerin ve bisiklet tutkunlarının ziyaret ettiği, maddi imkansızlıklar ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle yok olmaya terk edilen tesisler, onarılarak yeniden hizmete girmek için bekliyor.

1984 yılında, 49 ülkeden yüzlerce sporcuyu bir araya getiren kış olimpiyatlarının mirası olan bu tesislerde, savaşın acı hatırası kurşun izlerini ve tahribatı görmek bugün de mümkün.

Tekrar ayağa kaldırılmayı bekliyor

Yok olmaya yüz tutan bu tesislerin yeniden ayağa kaldırılması için bir grup gönüllü uğraş vermeye devam ediyor.

Bosna Hersek Kızak Federasyonu Başkanı ve Kızak Milli Takım Antrenörü Senad Omanovic öncülüğündeki gönüllüler tarafından bir bölümü onarılıp temizlenen Trebevic dağındaki kızak pistinde yaz antrenmanları yapılabiliyor.

Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden sporcuların onardıkları bu kızak pistine yaz antrenmanları için geldiğini anlatan Omanovic, "Birçok ülkeden sporcular, antrenman için piste gelmek istiyor ancak pisti iyi koşullarda tutmak için paramız yok." dedi.

Etiketler: Bosna Hersek, Saraybosna, savaş kalıntıları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER