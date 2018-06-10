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Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Kırgızistan'a geçti

Kırgızistan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanlığı'nı Çin'den devraldı.

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Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Kırgızistana geçti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ŞİÖ Dönem Başkanlığı'nın Çin'den Kırgızistan'a geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki ŞİÖ üye ülke devlet başkanları zirvesinin 14-15 Haziran 2019'da yapılacağını duyurdu. 

"2025 Kalkınma Stratejisi"ne ağırlık verilecek

Kırgızistan olarak, "ŞİÖ üye ülke halkları arasında karşılıklı güven ve anlayış, yapıcı ve verimli iş birliği, dostluk ve iyi komşulukları güçlendirmek için çaba sarf ettiklerine" dikkat çeken Ceenbekov, Kırgızistan'ın dönem başkanlığında, ŞİÖ'nün 2025 Kalkınma Stratejisi'nin uygulanmasına ağırlık verileceğini vurguladı.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ, 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay'da kurulmuştu. Örgüt geçen yıl Hindistan ve Pakistan'ı üyeliğe kabul etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanghay, Kırgızistan, çin
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