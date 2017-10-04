Sancak'ta Türkçeye ilgi artıyor

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe kurslara her geçen yıl ilgi artıyor.

Bölgenin en büyük şehri olan Novi Pazar'da, 2010 yılından beri faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde halen 280 öğrenci Türkçe öğrenirken, kurslara sadece Boşnaklar değil, diğer etnik kökenlerden insanlar da ilgi gösteriyor.

Bugüne kadar bine yakın öğrencinin Türkçe kurslarına katıldığı Novi Pazar Yunus Emre Enstitüsü, 599 öğrenciye temel, orta ve ileri seviyede Türkçe bildiklerini belgeleyen sertifika verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kente yaptığı ziyaret kapsamında açılan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarına, ev hanımlarından işadamlarına, farklı etnik kökenden yaş gruplarına çok sayıda kişi katılım sağladı.

Novi Pazar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Almira Suljevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçeye ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, bu yıl temel seviyede Türkçe öğrenmek için 178 kişinin kurslara başvurduğunu kaydetti.

Öğrencilerin Türkiye ve Türkçeye duydukları ilgi dolayısıyla kurslara başvurduklarını söyleyen Suljevic, kursiyerlerin büyük bir kısmının eğitimini Türkiye'de sürdürmek isteyen lise öğrencilerinden veya Türkiye ile bağlantılı işlerle uğraşmak isteyenlerden oluştuğunu ifade etti.

Suljevic, enstitüde halen Türkçe öğrenen 280 kursiyer bulunduğunu dile getirdi.

Akrabalık bağları ve Türk dizileri etkili oldu

Novi Pazar Yunus Emre Enstitüsünde 2015 yılından beri okutmanlık yapan ve aynı zamanda Novi Pazar Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Türkçe derslerine giren Yasin Yayla da hem enstitüde hem de fakültede Türkçeye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yayla, geçen yıla kıyasla bu yıl öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çekerek, bu yıl A1, A2, B1 ve C1 olmak üzere dört seviyede toplam 8 sınıf olduğunu kaydetti.

Temel seviyeye kayıt yaptıran 5 sınıf olduğunu aktaran Yayla, öğrencilerin kurslara belli düzeyde bir ön bilgiyle geldiklerine işaret etti. Yayla, "Gerek Türkiye'deki akrabaları sebebiyle gerekse televizyondaki diziler sebebiyle belli bir hazır bulunuşlukla geliyorlar. Onun için bir öğrenciye sorduğumda şöyle dedi: 'Türkçe benim için edebiyat dili, şiir dili. Türkçenin ahengi, akustiği çok mükemmel geliyor kulağıma.' Bir de Türkçeyi sırf Türkçe olduğu için sevenler de var." şeklinde konuştu.

Kursa gelenler arasında Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrenciler de olduğunu belirten Yayla, “Geçen sene bizim kursumuzdan 7-8 öğrenci Türkiye Bursları'na başvurdu ve şimdi Türkiye'de eğitim görüyor. Bu sene de lise son sınıfta okuyan ve Türkiye Bursları'na başvurmak isteyen 10-15 öğrencimiz var." dedi.

Yayla, geçen yıldan bu yıla 75 öğrencinin temel seviyeyi geçerek orta ve ileri seviyeye devam ettiğini aktararak, "Mesela C1 seviyesi çok iyi bir seviye. Normal Türkçe konuşuyorlar. Bu seviyede 12 öğrencimiz var şu anda." diye konuştu.

Türkçe dersinin okullarda okutulmadığına ve fakültelerde de Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olmadığına dikkati çeken Yayla, "Bu, Türkçe eğitiminin sadece bir kurs olarak yapıldığı bir şehirde çok büyük bir rakam." ifadelerini kullandı.

Novi Pazar'da kendisini Anadolu'nun herhangi bir şehrinde gibi hissettiğini dile getiren Yayla, "Buradaki insanlar Türkiye'ye çok yakın. İlk geldiğimde bilmediğim bir yer olduğu için farklı endişelerim vardı. Sonra bir baktım ki buradaki insanlar sadece bizimle farklı dili konuşuyorlar." dedi.

"Türkiye'de yaşamak isterdim"

Türkçe öğrenen kursiyerlerden Mejra Krsic, Türkçeyi ve Türkiye'yi sevdiği için Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirterek, "Türklerin dilini, kültürünü ve geleneklerini seviyorum. Bizim şehrimizde yaşayan insanlara benziyorlar. Türkiye'de yaşamak isterdim." ifadelerini kullandı.

Ajla Nicevic isimli öğrenci de Novi Pazar'a gelen Türk turistlerle anlaşabilmek için Türkçe öğrenmek istediğini vurgulayarak, kursun sonunda bu dileğinin gerçekleşeceğini umduğunu söyledi.

Novi Pazar Yunus Emre Enstitüsünün yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Sancak'ın diğer şehirleri Prijepolje, Tutin ve Sjenica'da da Türkçe kursları düzenleniyor.