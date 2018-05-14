Sana Havalimanı hastalar için açılacak

Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande ile Sana Havalimanı'ndan düzenlenecek uçak seferlerini görüştüğünü açıkladı.

Mihlafi, izin verilen uçuşların, sadece yurt dışına gidecek hastaları kapsadığını ve bunun, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyon içinde gerçekleşeceğini söyledi.

"Husilerin hala havalimanından çekilmeye yanaşmıyor"

Yemen hükümeti ile koalisyonun, Yemen halkının sıkıntılarını hafifletme amacını taşıyan bu adımının ayrıntılarının, yakın bir zamanda açıklanacağını anlatan Mihlafi, Husilerin hala havalimanından çekilmeye yanaşmadığından bahsetti.

Koalisyon güçlerinden, Yemen hükümetinin kararıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirdi. Daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçakları, yasağın dışında tutuldu.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, havalimanını, İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.

Kaynak: AA