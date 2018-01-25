San Diego'da "Kenan Pala Günü" ilan edildi

Kenan Pala henüz 13 yaşında. Yaşı küçük ama yaptığı işler çok büyük.

San Diego'da yaşayan Kenan Pala, kurduğu dernekle evsiz ve kimsesizlere yardım topladı.

Bu çabasından dolayı 23 Ocak; "Kenan Pala Günü" ilan edildi.

8'inci sınıf öğrencisi Pala'nın kurduğu Kids4Community (Toplum için Çocuklar) adlı derneğin bir yıl boyunca evsizlere yardım toplama çalışmaları Kaliforniya valiliğinin dikkatini çekti.

Valilik tarafından San Diego Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle, 23 Ocak, "Kenan Pala Günü" ilan edildi.

Pala'dan evsiz insanlar için yardım çağrısı

Törende konuşan Pala da “Ailem Türkiye’den San Diego’ya geldi. Sevdiklerimizin yardımları olmasaydı buralara ailecek gelemezdik. Bu nedenle insanlara yardım yapmayı bir borç biliyorum. Yürümeye başladığımdan bu yana birileri için yardım topluyorum, yardım ediyorum.” dedi.

San Diego’da 3 milyon insanın yaşadığını dile getiren Pala, herkesin elinden geleni yapması durumunda üç milyon yardımın toplanmış olacağını söyledi. Pala, San Diego halkını evsiz insanlara yardım yapmaya çağırdı.

Törenin sonunda Gaspar, Kenan Pala’ya, bu yıl 23 Ocak’ın San Diego’da "Kenan Pala Günü" ilan edilmesine yönelik belge ve plaketi verdi.

Törende, Pala’nın babası Serhat Pala ve annesi Zeynep Ilgaz Pala hazır bulundu.

Kaynak: TRT Haber/ AA