  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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'Samuray' kılıcı ile polislere saldırdı

Tayvan’da bir kişi, askeri müzeden çaldığı tarihi samuray kılıcı ile adanın başkanlık binasını koruyan polislere saldırdı.

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Samuray kılıcı ile polislere saldırdı

Tayvan’da bir kişi, askeri müzeden çaldığı tarihi samuray kılıcı ile adanın başkanlık binasını koruyan polislere saldırdı.

South China Morning Post’un haberine göre, Tayvan Başkanlık Binası'nın etrafında gelişen olayda, bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, Tayvan vatandaşı Lu Chun-yi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Polisin yaptığı sorguda siyasi görüşlerini söylemek için başkanlık binasına geldiğini belirten Lu, polislerin kendisini binadan uzaklaştırmasını engellemek için Tayvan’da bir askeri müzeden samuray kılıcı çaldığını itiraf etti.

Lu’nun üzerinden kılıç dışında çantasından Çin Halk Cumhuriyet bayrağı çıktığı aktarıldı.

"Nancing katliamında 107 ölü"

Öte yandan Lu’nun bir çekiç yardımıyla müzeden çaldığı samuray kılıcının üzerine kazınmış, Çin’in doğusundaki Nancing kentinin 1937 yılında Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesi sırasında altı hafta boyunca süren katliam ve tecavüz olaylarını hatırlatan bir ibare bulundu.

İbarenin “Nancing’de 107 kişi öldü” anlamına geldiği, kılıcın söz konusu katliamda kullanılmış olabileceği belirtildi.

Ülkenin Nancing kentinde Japon birlikleri tarafından 1937'de 40 gün boyunca, uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin makamlarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Etiketler: nancing katliamı, samuray kılıcı, Tayvan
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