Samsung'un veliahdına hapis şoku

Güney Kore'de, teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik görülen davada, Lee'yi, eski devlet başkanına rüşvet teklif etmek ve diğer suçlardan dolayı 5 yıl hapse mahkum etti.

Kararda, Lee'nin aynı zamanda Samsung fonlarını zimmetine geçirmek, varlıklarını denizaşırı yerde saklamak ve yalancı şahitlik yapmaktan da suçlu bulunduğu belirtildi.

Samsung'dan mahkeme kararına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Park ve yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in de başka suçlamalardan yargılanacağı bildirildi.

Özel Yetkili Savcı Park Young Soo 7 Ağustos'ta, Lee'nin, Park ve Choi ile bağlantılı vakıflara 38 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandığını hatırlatarak, Samsung'un Devlet Başkanı'na rüşvet vermesinin Güney Kore hükümeti ile büyük şirketler arasındaki bozuk ve yakın ilişkinin tipik bir örneğini oluşturduğunu söylemişti.

Savcı, bu kapsamda Lee'nin rüşvet ve diğer suçlardan 12 yıl hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Lee, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Teknoloji devi Samsung'un Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirmesinin ardından tek oğlu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti. Lee'nin, bu rüşveti şirketin babasından kendisine sorunsuz devri için verdiği iddia ediliyor.