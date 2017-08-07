  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Samsung'un veliahdına hapis şoku

Samsung'un veliahdına hapis şoku

Güney Kore'de, teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong için 12 yıl hapis cezası istendi.

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Samsungun veliahdına hapis şoku

Güney Kore'de, teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong için 12 yıl hapis cezası istendi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik başkent Seul'de görülen davada, özel yetkili savcı Park Young Soo, Samsung yetkililerinin Lee'yi korumak için yalan ifade verdiğini belirtti.

Lee'nin, eski Devlet Başkanı Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara 38 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandığını hatırlatan savcı, Samsung'un Devlet Başkanı'na rüşvet vermesinin Güney Kore hükümeti ile büyük şirketler arasındaki bozuk ve yakın ilişkinin tipik bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Savcı, bu kapsamda Lee'nin rüşvet ve diğer suçlardan 12 yıl hapse mahkum edilmesini istedi.

Mahkemede savcılar ayrıca, eski 4 Samsung yöneticisinin benzer suçlardan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Lee, tutuklama talebi ile sevkedildiği mahkemece Devlet Başkanı Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara 38 milyon dolar rüşvet vermekten 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Teknoloji devi Samsung'un Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirmesinin ardından tek oğlu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti. Lee'nin, bu rüşveti şirketin babasından kendisine sorunsuz devri için verdiği iddia ediliyor.

Etiketler: samsung, lee jae yong, samsung sahibi
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